In a Violent Nature ist ein Slasher aus der Perspektive des Slashers

Über die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, ein Serienmörder zu sein, wird nicht genug gesprochen. Wenn Michael Myers oder Leatherface in einem Horrorfilm zu sehen sind, liegt der Fokus meist auf der Flucht der Opfer und sehr selten auf dem Mörder selbst. Die Produktionsfirma Shudder hat beschlossen, dass genug genug ist und hat das Drehbuch umgedreht, indem sie einen Horrorfilm gedreht hat, der einem wütenden Killer aus seiner Perspektive folgt.

In der Inhaltsangabe des Films, der als In a Violent Nature bekannt ist, heißt es: "Tauche ein in die Wildnis, wo ein untoter Schrecken erwacht. "In a Violent Nature " dreht das Drehbuch auf traditionelle Slasher um und lädt dich ein, den Amoklauf aus den Augen des Monsters mitzuerleben."

Der Film unter der Regie von Chris Nash und mit Ry Barrett, Andrea Pavlovic und Cameron Love in den Hauptrollen wird bereits am 31. Mai 2024 in die Kinos kommen. Schaut euch den Trailer des Films unten an.