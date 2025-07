In a Violent Nature bekommt eine Fortsetzung, die im September mit der Produktion beginnen wird

HQ

Eines der einzigartigeren Horrorprojekte, das in jüngster Zeit aufgetaucht ist, ist der Slasher In a Violent Nature. Sie ist einzigartig, weil sie im Gegensatz zu Scream, Friday the 13th, Halloween und all den anderen beliebten Serien eine Geschichte aus der Perspektive des Mörders und nicht des Opfers erzählt und es Ihnen ermöglicht, Zeuge zu werden, wie dieses wilde Monster seine Opfer in der ersten Person skrupellos tötet. Es scheint, als hätten die Fans diesen Blickwinkel genossen, denn es wurde berichtet, dass eine Fortsetzung auf dem Weg ist und sehr bald in Produktion geht.

Laut Variety wird die Produktion von In a Violent Nature 2, wie der Film synchronisiert wird, bereits im September beginnen, wobei die Dreharbeiten in Kanada stattfinden. Die Fortsetzung wird vom Autor des Originals, Chris Nash, geschrieben, obwohl unklar ist, ob Nash auch als Regisseur zurückkehren wird. Was wir wissen, ist, dass Peter Kuplowsky neben Shannon Hanmer wieder als Produzent dabei ist, während Emily Gotto, Nicholas Lazo und Samuel Zimmerman die Produktion für die Horror-Liebhaber Shudder im Auge behalten.

Ansonsten werden Details zur Handlung unter Verschluss gehalten, aber es wird erwähnt, dass der Slasher-Protagonist Johnny zurückkehren wird, um weiterhin ein "Kanal für weitere Experimente in diesem Genre" zu sein.

Sind Sie gespannt auf mehr In a Violent Nature ?