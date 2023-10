Impressionen: Wir testen Ghostbusters: Spirits Unleashed in der neuen Version für Switch

HQ

Jetzt, da wir ein Datum für die Ankunft von Ghostbusters: Spirits Unleashed auf Nintendo Switch haben, schadet es nicht zu wissen, mit welcher Art von übernatürlicher Bedrohung wir in dieser neuen Version des Spiels konfrontiert werden. Ich sage neue Version, weil die Ecto Edition, die wir am 19. Oktober sehen werden, das Basisspiel und die vier bisher veröffentlichten DLCs enthält.

Wir haben in der Vergangenheit andere Portierungen gesehen, die mehr oder weniger die grafische Kluft zwischen Nintendo Switch und den Konsolen der letzten und aktuellen Generation bewiesen haben, mit ehrenwerten Ausnahmen wie Persona 5 Royal und The Witcher 3. Aber Illfonic hat jetzt vielleicht wieder den magischen Schlüssel zur Zauberei auf Nintendos Hardware gefunden und liefert nicht nur ein grafisches Erlebnis, das dem Ghostbusters-Franchise treu bleibt, sondern auch einen soliden Online-Support, bei dem ich nicht allzu viele Fehler bemerkt habe, weder bei der Latenz noch bei der allgemeinen lokalen Multiplayer-Leistung, als ich diese Version von Ghostbusters: Spirits Unleashed auf der Gamescom getestet habe.

Wenn du Spirits Unleashed gespielt hast, kannst du diesen Absatz überspringen, außer um dich daran zu erinnern, dass alle DLC-Inhalte verfügbar sind: Neue Geistertypen, Karten und Accessoires werden auch hier sein. In Ghostbusters: Spirits Unleashed öffnen Ray Stantz und Winston Zeddemore die Türen der Feuerwache für die nächste Generation von Ghostbusters, von denen wir ein Teil sind. Und die Darstellung jedes Objekts, Raumes und Lichts wird behutsam aus den Filmen und Serien ins Videospiel transportiert. Und obwohl es eine Geschichte hinter dieser "neuen" Gruppe von paranormalen Eliminatoren gibt, ist der stärkste Punkt des Spiels die Gameplay-Schleife, die aus Vier-gegen-Eins-Matches besteht, in denen ein Team von Ghostbusters gegen einen Geist antritt, der von einem fünften Spieler und anderen weniger KI-gesteuerten Wesen kontrolliert wird.

Werbung:

Das gesamte Arsenal an Geisterfang-Werkzeugen steht zur Verfügung. Von Detektionsinstrumenten wie dem PKE-Messgerät über Protonenpacks bis hin zu Lichtfallen. Mit all diesen müssen wir verhindern, dass der gegnerische Geist uns tötet oder seine Siegesziele erreicht, was zum Beispiel darin bestehen könnte, alle Zivilisten auf der Karte in Besitz zu nehmen. Im Laufe des Spiels schalten wir neue Outfits und Accessoires für unsere Rekruten und die Geister frei.

Aber nichts davon würde Sinn machen, wenn die Erfahrung nicht reibungslos verläuft oder die Server ausfallen. Und hier ist der springende Punkt: ist Ghostbusters: Spirits Unleashed der Aufgabe als Multiplayer-Titel auf Switch gewachsen? Nun, im Moment kann ich nur halbherzig mit Ja antworten. Ich sage halbherzig, weil ich nur ein paar Runden lokalen Multiplayer mit dem Illfonic-Entwicklerteam in Köln ausprobieren konnte, da es sich um einen unvollständigen Build handelte. In dieser lokalen Erfahrung lief das Spiel jedoch reibungslos und ich bemerkte keine Verzögerung oder Stottern. Es bleibt abzuwarten, ob die Leistung im Online-Multiplayer mit anderen Spielern hält, aber zumindest wissen wir, dass unabhängig davon, ob Sie vier andere Spieler für Ihr Spiel finden, nicht-menschliche Charaktere von der KI behandelt werden. Ziemlich solide KI, das kann ich Ihnen auch sagen, obwohl es nichts Schöneres gibt, als das Chaos zu spüren, das von einem ektoplasmatischen Spieler auf der gegnerischen Seite verursacht wird. Ein Ghostbuster zu sein ist cool, aber ein Geist in Ghostbusters: Spirits Unleashed zu sein, ist noch besser. Ich hoffe, dass ich meine guten paranormalen Vibes in ein paar Tagen mit einer vollständigen Rezension des Spiels bestätigen kann.

Werbung: