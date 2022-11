Impressionen: Warhammer 40.000: Warpforge ist zugänglich, aber schwer zu meistern

Wer hätte den Machern der Marke Warhammer bei ihrer Gründung 1983 gesagt, dass ihre Videospielabteilung fast genauso wichtig sein würde wie die physische? Für diejenigen, die es nicht wissen, Warhammer und Warhammer 40.000 gehören zu einer Firma namens Games Workshop, die Armeen von Figuren entwickelt, die zusammengebaut und bemalt werden müssen, um dann Simulationen realer Schlachten durchzuführen.

Das Warhammer-Universum kann genauso reich oder reicher sein als zum Beispiel das von Der Herr der Ringe. Dies hat die Marke dazu veranlasst, ihre Geschichten auf mehreren Plattformen zu entwickeln, von Romanen über Miniaturen bis hin zum vorliegenden Fall: Videospiele. Warhammer 40.000 spielt in einer sehr, sehr fernen Zukunft (tatsächlich im einundvierzigsten Jahrtausend), in der die Menschheit über die Hälfte des bekannten Raums verstreut ist und versucht, den Glauben des Imperators zu verbreiten. Natürlich begegnet die Menschheit auf dieser Reise verschiedenen Rassen und Wesen wie Orks, Tyraniden (ähnlich wie Xenomorphs) und sogar einer Space-Age-Version von Elfen namens Eldar. Aber der größte Feind der Menschheit werden die Armeen der Horus-Häresie sein, die Anhänger derselben Chaosgötter aus Warhammer Fantasy, die die wahre Antithese zum Imperium sind.

Dies ist der Kontext, in dem Warhammer 40,000: Warpforge stattfindet, ein neues Kartenspiel, das versucht, das Fieber für dieses Genre, das wir gerade erleben, zu wecken. Wir konnten bisher in Warpforge sehen, dass es ein agiles und schnelles Spiel ist, das keine übermäßige Lernzeit benötigt, um es zu knacken. Wir brauchen nur ein paar Tutorials, um loszulegen, aber es lehrt uns genug, um zu wissen, was wir erwarten können. In den beiden Tutorials spielen wir zuerst die Space Marines und dann die Orks, so dass wir natürlich verschiedene Rassen spielen können, was sich natürlich in verschiedene Decks übersetzen lässt.

Warpforge ist schnelllebig und es geht hauptsächlich um Strategie im Kampf. Wir beginnen nicht mit viel Energie, im Gegenteil, am Anfang ist es knapp, also müssen wir klug sein, wenn wir es benutzen. Wie bei allen Kartenspielen müssen wir die Verwendung von Geschicklichkeitskarten sorgfältig und angreifend abwägen. Das Spiel endet, als der Kommandant unserer Truppen fällt.

Werbung:

Jede Einheit hat zwei Arten von Angriffen: Fernangriff und Nahkampfangriff. Dies ist sehr wichtig, da Sie je nach Art der Einheit unterschiedliche Angriffswerte haben können. Darüber hinaus wird jede Einheit einen Teil des Schadens zurückgeben, den Sie verursachen, so dass wir jeden unserer Angriffe berechnen müssen, wenn wir nicht "beim Angriff sterben" wollen, wie es im Mittelalter der Fall war. Diese Dynamik der Angriffstypen ist sehr relevant, wenn zum Beispiel Lufteinheiten auftauchen, da wir sie nicht mit Nahkampfangriffen treffen können.

Abgesehen von der Angriffsberechnung und dem Konter fehlt es dem Spiel an übermäßigem strategischem Schwierigkeitsgrad. Für Leute, die neu in dieser Art von Spiel sind, ist es ein guter Anfang, da es keine komplexe Dynamik gibt. Die größte Schwierigkeit, die wir gefunden haben, ist das Energiemanagement. Während des gesamten Spiels ziehen wir Karten aus dem Deck, wenn unsere Energie zunimmt. Zu den Karten, die wir haben, gehören zum einen die Truppen, die wir einsetzen müssen, und die Sonderkarten, beide mit Energiekosten. Daher müssen wir uns entscheiden, ob wir Truppen zu unserer Armee hinzufügen oder die speziellen Angriffskarten verwenden. Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidungen manchmal - in vielen Fällen - zu Sieg oder Niederlage geführt haben. Leider mehr von letzterem.

Ein wirklich negativer Punkt ist, dass wir je nach verwendetem Deck keinen großen Leistungsunterschied feststellen konnten. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass dies eine Demo ist und später die Unterschiede zwischen den Decks greifbarer sein werden, nicht in ihrer Kraft, sondern in ihrem Spielstil. Genau wie im Tabletop-Kampfsimulator, aus dem das Spiel stammt.

Werbung:

Was den technischen Aspekt betrifft, haben wir die Demo auf einem MacBook Air mit einem i5-Prozessor und 8 GB RAM getestet und wir müssen sagen, dass es etwas durchschnittlich war. Einbrüche in der Bildwiederholfrequenz von Bildern sind üblich und es ist etwas seltsam, weil das Spiel in Bezug auf die Grafik überhaupt nicht anspruchsvoll ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Demo nicht mehr auf Steam verfügbar ist, da der Zugriff am 10. Oktober endete. Aber wir können es kaum erwarten, dass es offiziell als Vollversion veröffentlicht wird, damit wir das Online-Kampfsystem, das im Mittelpunkt des Spiels steht, voll ausnutzen können.