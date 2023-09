Impressionen: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl schreit nach Verlängerung

HQ

Keine heiße Luft hier: Im Moment braucht S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mehr Jahre der Entwicklung. Und ich sage Jahre im Plural, weil mir das jüngste neue Fenster von 2024 immer noch zu nah erscheint und ich mein Geld auf das Geschäftsjahr 2025 setzen würde, vorausgesetzt, GSC hat immer noch die gleiche Xbox-Unterstützung, die sie auf der Gamescom 2023 angepriesen haben. Ich konnte eine frühe Demo des Spiels mit den Entwicklern ausprobieren, und trotz der aktuellen Probleme gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Obwohl, ich bestehe darauf, dass es ein ferner Horizont ist.

Sicherlich war die erste Begegnung mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Mit dem Unreal Engine 5 und dem neuen A-Life 2.0 Weltsimulationssystem hatte ich vor dem Test mit Mitgliedern des Entwicklerteams ein gutes Gefühl erwartet, aber auch hier sind die Ohrfeige für die Realität und die kniffligen Entwicklungsbedingungen offensichtlich: Einem Großteil der Szenerie (aus der Demo) fehlen Schattierungen oder Details in vielen Texturen, Außerdem erinnerte mich das Verhalten der NPCs an Fallout 3 oder Skyrim. Auf der Stelle zu gehen oder sich nicht umzudrehen, um mit uns zu sprechen, wenn wir uns nähern, um sie zu sehen, sind nur einige Beispiele.

Ich kann auch nicht in den höchsten Tönen von den Kämpfen und dem Feuergefecht sprechen, obwohl ich in dieser Hinsicht einige solidere Arbeiten an diesem frühen Build gesehen habe. Während Munition im Allgemeinen kein sehr häufiges Element in der S.T.A.L.L.K.E.R.-Serie ist, ist die Modellierung der Waffen und das Gefühl des Feuergefechts gut gelungen, wenn auch nicht so sehr die Auswirkungen auf die Feinde (wieder mit ernsthaften KI-Problemen) und ihre Treffer auf uns.

Es gibt eine bestimmte Art von getarntem Gegner, den ich mit meinen Schrotflintenschüssen aus weniger als zwei Metern Entfernung nicht treffen konnte, und obwohl ich fragte, ob ich vielleicht nicht die richtige Waffe dafür benutze, bestand der GSC-Entwickler neben mir darauf, dass ich ihn töten könnte. Die Realität war, dass der Feind mich abschoss und das Spiel abstürzte und den Charakter in eine Endlosschleife der Todesanimation versetzte, aus der das Spiel erst herauskam, als jemand den leistungsstarken PC, auf dem ich spielte, neu startete. Es gab keine Möglichkeit, das Spiel wiederherzustellen, also musste ich die Demo erneut starten. Aber der Fehler beim Absturz und Neustart des PCs ist mir in den 30 Minuten des Testens aus verschiedenen Gründen dreimal passiert, und ich kann Ihnen versichern, dass der Ausdruck der Umstände in den Gesichtern der Entwickler deutlich darauf hinwies, dass dieses Spiel etwas war, das sie immer noch zeigen wollten.

Zumindest bei diesem letzten Versuch konnte ich ein wenig Erkundung versuchen, obwohl das Gebiet, in dem man sich bewegen konnte, relativ klein war. Trotz seiner aktuellen Einschränkungen besteht kein Zweifel daran, dass dieser Titel das gleiche gute Gefühl ausstrahlt, das Stalker zu einem der besten Shooter seiner Zeit gemacht hat. Begegnungen mit mutierten Wesen, Plünderern und sogar dem Stalkers haben es geschafft, mir am Ende ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Ich konnte die Demo natürlich nicht abschließen (ich glaube, nur wenige Medien in diesem Raum konnten das wirklich), aber es warf einige Fragen für mich auf: Warum haben sie sich entschieden, das Spiel so zu zeigen? Warum nicht die enormen Ressourcen von Microsoft nutzen und die Entwicklungsteams an allen Fronten aufstocken? Ich möchte nicht unsensibel sein, und die lange Geschichte enormer Schwierigkeiten, die dieser Titel durchmacht (der Krieg, die Cyber-Angriffe, der jüngste Brand in den neuen Büros), sagt mir immer wieder, dass dies nicht dem Endprodukt ähnelt, das wir (hoffentlich) sehen werden. Aber gleichzeitig muss ich Ihnen, dem Leser, gegenüber verantwortlich sein und Sie bitten, diesen ersten Vorgeschmack auf S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl als Reflexion zu nehmen, damit Sie wissen, dass Sie ein großartiges Spiel erwarten können, das sie derzeit im Jahr 2024 veröffentlichen wollen, von dem ich aber glaube, dass es etwas später sein wird.

