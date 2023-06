Impressionen: Mortal Kombat 1 ist eine Rückkehr zu den Farben der 90er Jahre, aber mit den heutigen Möglichkeiten

HQ

Es hat mehrere Lesungen, aber man kann nicht leugnen, dass drei der großen Auftritte beim Summer Game Fest Live die jeweiligen Rückkehren von drei beliebten Klassikern aus den 90er Jahren waren: Prince of Persia, Sonic und Mortal Kombat. Spiele mit größeren oder kleineren Budgets und Ambitionen, die aber effektiv den Stil wiederherstellen, der sie damals auf die Landkarte gebracht hat, nur mit den heutigen Mitteln. Das dritte Beispiel ist offensichtlich ein AAA-Blockbuster, ein vollständiger Neustart des Franchise, das endlich mit Blick auf die Leistung der neueren Generation von PS5- und Xbox-Serien entwickelt wurde (auch wenn es auch auf die Nintendo Switch portiert wird) und das für jemanden, der sich in den letzten Jahren von der Serie distanziert hat (wie Sie wirklich), bedeutet einen Hauch von Farbe, Geschmeidigkeit und frischer Luft, Grund genug, wieder dorthin zurückzukehren.

MK1 sieht absolut spektakulär aus. Nicht nur, weil die Stages die detailliertesten sind, die ich bisher in einem Kampfspiel gesehen habe, mit mehreren Flugzeugen im Hintergrund, animierten Elementen und Personen à la Street Fighter, zusammen mit einer Tiefe und einer leichten Arbeit, die in der Serie ihresgleichen sucht, sondern auch, weil sie auf zwei Aspekte setzen, die in letzter Zeit etwas vernachlässigt wurden: die Farbe und die Animationen der Kämpfer.

Thiago Gomes, Art Development Director bei NetherRealm, konnte nicht anders, als stolz zu sein, als ich diesen Eindruck erwähnte, den ich beim Spielen bekam. Es ist eine klare Absicht, die mir Ed Boon, der Schöpfer der Serie vor 30 Jahren, später in dem Interview, das wir nach meiner Spielsitzung hatten, bestätigte: Sie waren aktiv auf der Suche nach dem lebendigen Ton dieses Jahrzehnts, ohne dabei den charakteristischen Realismus der Serie zu verlieren. Gleichzeitig können Realismus und Wiedergabetreue meiner Meinung nach nicht verbessert werden, indem einfach mehr Polygone und Texturen hinzugefügt werden. Es brauchte eine vollständige Überarbeitung dieser Roboteranimationen, die neben Spielen wie Killer Instinct oder Tekken bereits etwas albern aussahen.

Der Controller in der Hand reagiert dann auf eine natürlichere und flüssigere Art und Weise, auch wenn Mortal Kombat 1 das Kampfsystem beibehält, das die Fans kennen und lieben. Es fühlt sich einfach richtiger an. Du bekommst immer noch deine gewohnte Tastenbelegung, deine übertriebenen Sprünge und die "rundenbasierten" Spezialangriffe. Jetzt bekommst du außerdem drei Balken, um diese ausgefeilteren Bewegungen per Knopfdruck zu verbessern, und dann kommt natürlich das große neue Feature, das das gesamte Spiel optimiert oder erweitert: die Kameos.

In meinem Klassical Towers-Spiel (dem traditionellen MK-Arcade-Modus, obwohl es noch keine neuen Spielmodi gibt) habe ich die ganze Zeit mit Kitana und ihren Wurffächern gespielt, aber ich hätte auch zwischen Sub-Zero, Kenshi und natürlich Liu Kang wählen können, der für die Erschaffung dieses neuen Universums, der Zeitlinie und der Geschichte verantwortlich ist. Aber als Kameo-Kämpfer gab es Kano, Sonya und Jax. In der Demoversion wurde der Rest des 24-Charakter- und 16-Kameos-Kaders gesperrt, aber die Spieler können jede beliebige Kombination zwischen ihnen erstellen. Und ja, ihre Beziehung in der Geschichte wird sich in bestimmten Zeilen während ihrer Kameos widerspiegeln.

Mein Kameo-Charakter der Wahl war Kano, der jedes Mal, wenn ich R1 drückte, einen herausragenden Auftritt hatte, selbst während eines laufenden Kombos oder Grabs. Aber ich bin hier ein absoluter Neuling, da die Kameos laut Gomes und Boon unter anderen Umständen verfügbar sein werden, sogar als Verteidigungsmittel oder um verkettete Angriffe länger zu machen. Was ich jedoch ausprobiert habe, war der Kameo Fatality, bei dem Kitana Kano das Blutvergießen überlassen hat. Großartig, wenn Sie das gleiche "Beenden Sie sie" satt haben.

Diese passen absolut in die Mitte des Geschehens und ermöglichen ohne Zweifel eine beträchtliche Kreativität, aber gleichzeitig mache ich mir ein wenig Sorgen, dass wir am Ende bestimmte Kombinationen sehen könnten, die das Spiel zerstören könnten, meist auf kompetitivem Niveau. Boon gab zu, dass sie bis zur Veröffentlichung des Spiels im September am meisten daran feilen werden.

Mein Spiel im mittleren Schwierigkeitsgrad entwickelte sich wie erwartet, wenn man eine Weile weit weg von MK und Kampfspielen im Allgemeinen war: Man hat sein Muskelgedächtnis verloren, aber als es allmählich zurückkommt und einsetzt, fängt man auch an, in den zu treten. Liu Kang mit Sonya, Sub Zero mit Jax, einem Klon meines Kitana-Kano-Paares, und schließlich Kenshi mit Sonya vervollständigten meinen Turm in einer Sammlung von sehr heftigen und urkomischen Schlägen im klassischen Stil des Franchise. Zurück sind die Kounters, die tödlichen Schläge (L2+R2), die Bestrafungen und vieles mehr, aber auch das bedeutet nicht, dass es sich wie MK10 oder MK11 spielen wird: Es ist viel besser verbunden und fügt dem Mix auch neue Moves hinzu.

Ich kletterte auf den Turm, nachdem ich hier und da ein paar Schläge einstecken musste, und lieferte einen Haufen auf eigene Faust ab, wobei ich ein paar der leichten Todesfälle ausführte (die, die unten, unten, knopf sind, sowohl mit Kitana aus der Ferne als auch mit Kano auf engstem Raum) und war absolut überwältigt von der Qualität der Modelle. die Lichter und die Bühnen. Und den guten alten Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage habe ich immer noch nicht gesehen.

Wir müssen also sehen, wie sich diese knifflige Balance angesichts der großen Variablen der Kameos entwickelt, aber die Animation, die Farbe, die Geschmeidigkeit und der Sinn für Humor, den dieser neue Eintrag einführt, für das Wenige, was ich bisher gesehen und gespielt habe, machen mich aufgeregt, an Tag '1' dabei zu sein, um am 19. September zur Serie zurückzukehren. Und das, ohne überhaupt zu wissen, was für eine verrückte Scheiße uns mit dem neuen filmreifen Story-Modus erwartet!