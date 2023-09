Impressionen mit Persona 3 Reload: Die perfekteste Version eines klassischen JRPGs

HQ

Es ist gut möglich, dass sich viele von euch, wie ich, mit der Ankunft von Persona 5 und seiner definitiven und erweiterten Persona 5 Royal Edition in die Persona-Serie von Atlus verliebt haben. Der JPRG-Stil der Serie, gemischt mit sozialen Simulationssegmenten und einer kraftvollen Geschichte mit einprägsamen Charakteren, katapultierte die Serie und das Studio an die Spitze des Genres. Die Persona-Serie und ihr Vorgänger Shin Megami Tensei haben sich jedoch von den 1990er Jahren bis heute weiterentwickelt, und ein Beispiel dafür, wie sich die Titel der Serie selbst im Laufe der Zeit und der Konsolengenerationen entwickelt haben, ist am besten Persona 3, von dem ich die bestmögliche Version auf der letzten Gamescom sehen konnte.

Und warum sage ich, dass Persona 3 Reload der beste Weg ist, um die Geschichte von Persona 3 kennenzulernen? Nun, für den Anfang, denn es ist eine Neuinterpretation des PlayStation 2-Basisspielmaterials von 2006. Hier wurden das Aussehen und das Design von Persona 3 Portable (eine Version, die durch die vorgesehene Hardware, PSP, eingeschränkt ist, aber in den letzten Monaten auf moderne Konsolen portiert wurde) komplett verworfen und von Grund auf neu erstellt, um das erkennbare Erscheinungsbild von Persona 5 Royal zu erhalten. Man könnte sagen, dass Persona 3 Reload eine Persona 3 Royal ist, aber in Wirklichkeit ist es viel mehr. Sie können sofort auf dem Bildschirm sehen, dass die Animationen, der Detaillierungsgrad der Stages, Menüs und Feinde auf dem Bildschirm dem von Persona 5 sogar in seinen Next-Gen-Versionen überlegen sind.

Was diese "Neuinterpretation" in Bezug auf die Geschichte bedeutet, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Offensichtlich erfüllen die Mitglieder des "Specialized Extracurricular Execution Squad" (S.E.E.S.) hier die gleiche Rolle und sehen besser aus als je zuvor, aber es wurde nicht geklärt, ob zum Beispiel das zusätzliche Story-Kapitel aus Persona 3 Fez anwesend sein wird oder nicht, was mich vermuten lässt, dass Reload vielleicht ein wenig variieren wird, um die Erzählung zu begünstigen. Ich bin mir sicher, dass es in den Abschnitten des Tartarus, die ich sehen konnte, innovativ ist. In der Gamescom-Demo habe ich zwei sehr kurze Momente gespielt. Eine davon war eine Vollmondoperation durch den Tartarusturm, bei der ich mit meiner Gruppe durch den Turm aufstieg, um Schatten zu besiegen, und sie diente als Tutorial für das Fertigkeitensystem und die Stärken und Schwächen jeder Persona. Die Kamerabewegung mit dem Charakter, wie sich die Feinde bewegen und angreifen... Es ist, als würde man den Titel unter dem Royal-Filter sehen, aber gleichzeitig behält er seine eigene Essenz und seine eigenen Themen bei. Nach Abschluss des Aufstiegs haben wir einen etwas härteren Bosskampf, bei dem du hart arbeiten musst, um deine Gruppenmitglieder zu koordinieren und die heilenden Gegenstände und Fähigkeiten deiner Personas zu nutzen, um Angriffe zu verstärken, die Verteidigung zu verbessern oder Statuseffekte aufzuheben.

Der zweite Teil der Demo versetzte uns direkt in die Einschienenbahn-Mission (wenn Sie das Original gespielt haben, wissen Sie, was passiert), in der wir durch die Waggons rasen müssen, um zur Lokomotive zu gelangen und den Zug anzuhalten, bevor er entgleist und ein Massaker verursacht. In diesem Fall geht es darum, schnell ans Ziel zu kommen und uns gegen die Schatten zu bewegen, während wir unserer Gefährtin Junpei folgen, um die Priesterin zu finden, einen Mini-Boss, den wir in einem Kampf gegen die Zeit besiegen müssen. Der Kampf hat einen höheren Schwierigkeitsgrad als der erste Teil, aber indem ich die Vorteile jedes Charakters richtig ausnutzte, habe ich den Schatten besiegt und die Stadt gerettet.

Wenn man innehält, um diese beiden Situationen zu erklären, werden zwei Dinge deutlich. Auf der einen Seite bleibt die Geschichte dem Vertrauten (und mit dem gleichen Design für die Feinde) wie das ursprüngliche Persona 3 treu. Auf der anderen Seite sind das Menü und die Benutzeroberfläche in Reload viel sauberer und flüssiger als in jeder anderen Version. In etwas mehr als einer Viertelstunde hat es mich überzeugt, mich auf den 2. Februar zu freuen, wenn es veröffentlicht wird. Wenn Ihnen Persona 5 gefallen hat und Sie eine Geschichte wollen, die (persönlich) genauso gut oder sogar besser ist, ist Persona 3 Reload diejenige, auf die Sie gewartet haben.

