Impostor Factory: Dritter Teil von To the Moon erscheint 2020

Freebird Games kennt ihr vielleicht als Entwickler von To the Moon, dem furchtbar traurigen Pixel-Abenteuer, das so viele Menschen im Sturm erobern konnte. Das kleine Team verbrachte sechs Jahre damit, uns eine angemessene Fortsetzung auf diese emotionale Reise zu servieren, obwohl nicht alle Spieler mit der Fortsetzung Finding Paradise d'accord gehen. Nun kündigte der Entwickler To the Moon 3 an, oder Impostor Factory, wie es wirklich heißt. Das Game soll nächstes Jahr auf dem PC herauskommen und Steam nennt es schon jetzt einen "wahnsinnigen Zeitschleifen-Tragikomödien-Krimi mit mehreren Opfern und einer verdächtigen Katze". Klingt fantastisch, wir freuen uns.

You watching Werben