Impliziert die Koalition etwas Gears 6 für 2024?

Im Jahr 2024 werden seit der Veröffentlichung von Gears 5 im Jahr 2019 fünf Jahre vergangen sein. Seitdem haben wir kein einziges großes Gears of War-Abenteuer von The Coalition bekommen, und die einzige Veröffentlichung ist das Spin-off Gears Tactics (das hauptsächlich von Splash Damage entwickelt wurde). The Coalition war auch an der beeindruckenden The Matrix Awakens-Demo aus dem Jahr 2021 beteiligt, aber das ist auch schon alles.

Das bedeutet, dass Gears 6 nicht mehr allzu weit entfernt sein sollte, und die Fans auf X scheinen zu glauben, dass die Ankündigung endlich kurz bevorsteht. Der Grund dafür ist, dass der Leveldesigner von The Coalition, Benjamin Huyghe, einen Beitrag auf X geteilt hat, in dem er sagte: "Wir sehen uns im Jahr 2024 👊 #Gearsfam". Während dies nur ein freundliches Geplänkel sein könnte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er tatsächlich andeutet, dass etwas passieren wird, das mit Gears of War zu tun hat, und die Spekulationen nehmen in seinen Kommentaren überhand.

Es gibt nur sehr wenig, was wir über Gears 6 wissen, außer dass die Entwickler bestätigt haben, dass es die Unreal Engine 5 verwenden wird, und wenn man bedenkt, dass The Coalition wirklich talentiert in der Grafikabteilung sind, bedeutet dies hoffentlich, dass wir einen Hammer haben werden. Eine andere Sache, die wir wissen, ist, dass Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer möchte, dass das Franchise zu seinen Horror-Wurzeln zurückkehrt. Seit ein paar Jahren gibt es auch einige Gerüchte über eine Remastered-Sammlung der Original-Trilogie, aber bisher hat sich nichts bewahrheitet.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Netflix-Film, der auf Gears of War basiert, und wir können uns vorstellen, dass die Veröffentlichung eines Spiels ungefähr zur gleichen Zeit wie der Film einige Synergieeffekte haben könnte, an denen sowohl Microsoft als auch Netflix interessiert wären.