Imperator: Rome Premium Edition baut ab November Vorherrschaft im Einzelhandel aus

Paradox Interactive und Koch Media werden nächsten Monat eine physische Premium-Edition des Strategiespiels Imperator: Rome bei ausgewählten Einzelhändlern in ganz Europa veröffentlichen. Das Spiel wird am 24. November 2020 auf dem PC verfügbar sein, neben den virtuellen Inhalten der Deluxe Edition stehen alle zuvor veröffentlichten DLCs im Paket bereit.

Imperator: Rome entstand bei der internen Entwicklungsabteilung von Paradox, die häufig selbst als Publisher auftreten. Der Grand-Strategy-Titel wirft uns in die turbulenten Jahrhunderte, die der Gründung des Römischen Reiches vorausgegangen sind. Wir müssen im Spiel unser Volk verwalten, Verräter identifizieren, die Götter ehren und uns den Herausforderungen des Reichsaufbaus in der klassischen Ära stellen. Mehr Eindrücke findet ihr in unserer Kritik.