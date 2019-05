Imperator: Rome ist das neueste, von Paradox entwickelte Strategiespiel, das uns zurück zu den königlichen Höfen und Schlachtfeldern der Vergangenheit führt. Wieder einmal sitzen wir an der Spitze einer der bedeutendsten Nationen der Menschheitsgeschichte (oder eines ländlichen Herrschaftsgebiets, wenn ihr eine größere Herausforderung sucht) und sollen unsere Spuren in den Memoiren der Historiker hinterlassen, im dritten Jahrhundert vor Christus. Beinahe dreihundert Jahre lang dürfen wir mit einer Fülle spielbarer Nationen die Geschichte umschreiben. Mich hat die Wahl der geeignetsten Nation vor eine schwierige Entscheidung gestellt, denn obwohl Italien viele Vorzüge hatte, ließ mein Herz Britannien einfach nicht los. Am Ende bin ich bei Sparta gelandet, die haben immerhin die berühmtesten Streitkräfte der Geschichte.

Anfangs lief noch alles gut, doch als die einst stolzen Armeen unserer Verbündeten Mazedonien klanglos im Wind zerstreut wurden, verlagerte sich das Herrschaftsgebilde. Die beträchtlichen Kräfte unserer Feinde eroberten schließlich Griechenland und es dauert nicht lange, bis sie unsere eigene Hauptstadt erreichten und belagerten. Wahrscheinlich hätten wir unsere Bündnisse bedachter wählen sollen, doch wir konnten der Gefahr trotzen und einen tödlichen Schlag abwenden. Zumindest bis die Ägypter mit ihrer Flotte von Kreta aus auf unseren scheiternden Staat zusegelten und es von der Karte wischten.

Normalerweise wäre es zu diesem Zeitpunkt - die militärische Macht getilgt, das Imperium in Trümmern - soweit, dass wir neu starten müssten, doch in Paradox' großen Strategiespielen ist das nicht immer notwendig. Schon Crusader Kings 2 hat uns in der Vergangenheit gezeigt, wie unterhaltsam es sein kann bis zum Ende der Party am Ball zu bleiben und zu sehen, was als Nächstes passiert. Nach einer Katastrophe haben wir ja nichts mehr zu verlieren, richtig? Die starken, von wunderbar dargestellten Charakteren dargestellten Momente aus Crusader Kings 2 sind in Imperator: Rome jedoch nicht so reichlich vertreten, weshalb wir nach ein paar weiteren Jahren in der Bedeutungslosigkeit Sparta endgültig begraben mussten.

Ein Bereich, der sich schon jetzt für eine Erweiterung anbietet, ist die Diplomatie.

Leider fühlten sich die Charakter-starken Momente bei uns nie wirklich kohärent an, weil die Stimmung kaum bis gar nicht aufeinander aufbaut. In einer Situation schäumte unser Herrscher vor Wut und verärgerte den Klerus, der ihn nur wenige Momente später für seine Taten lobte, als wäre nie etwas gewesen. Die Geschichte wurde zwar zusammenhängend erzählt, doch durch diese narrative Dissonanz ausgebremst. In einem zweiten Szenario sind wir auf ähnliche Probleme gestoßen: Im aufkeimenden Imperium, das dem Spiel seinen Namen verleiht, gab es schon früh ein politisches System, das die Machthaber alle paar Jahre (was in Imperator: Rome nur ein paar Minuten entspricht) auswechselt. Durch das häufige Wechseln der politischen Schrauben fiel es uns schwer, an den unterstellten Charakteren festzuhalten. Das Spiel wollte zwar, dass wir uns an dieses Ensemble von Machern und Intriganten gewöhnen, diese Investition geht unserer Meinung aber einfach nicht auf.

Das heißt jetzt aber nicht, dass in Imperator: Rome nicht ständig irgendwelche Geschichten erzählt werden. Tatsächlich ist in diesem neuesten Spiel von Paradox Development Studio so viel los, dass es beinahe unmöglich ist, einige Minuten lang zu spielen, ohne das etwas Interessantes passiert. Dabei spielt natürlich auch Wiederholung eine auffällige Rolle, aber es gibt stets viele Informationen und Entscheidungen, die abzuwägen sind. In dieser Sandbox laufen derart viele Systeme zusammen, dass der Computer eine Vielzahl interessanter Szenarien ausspucken kann. Insbesondere in überfüllten Gebieten kann es schnell anstrengend werden, die vielen Verträge im Blick zu halten und auf potenzielle Feinde zu achten, die nur darauf warten, zuzuschlagen.

Paradox hält seine vielen Systeme unter Kontrolle, indem es die Dinge relativ einfach hält. Das neue Handelssystem ist beispielsweise elegant und unkompliziert gelöst worden, und dadurch - zumindest aus unserer Sicht - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem von Europa Universalis IV). Wir können leicht Waren tauschen, die im Überschuss vorhanden sind, und benötigte Güter von unseren Nachbarn importieren. Die verschiedenen Ressourcen bieten unterschiedliche, passive Vorteile für das ganze Land, weshalb es nicht immer darum geht, dem Handelspartner ein gutes Geschäft zu machen. Man muss immer das große Ganze im Blick haben und nicht nur auf kurze Sicht denken.

Falls ihr mit den bisherigen Arbeiten von Paradox vertraut seid, dürftet ihr mit der Benutzeroberfläche gut klarkommen.

Die politischen Systeme sind ebenso interessant, wie vielfältig (zumindest basierend auf dem, was wir bisher erlebt haben). Obwohl die Charaktere ein bisschen mehr Persönlichkeit vertragen könnten, stehen uns in Imperator: Rome viele Möglichkeiten zur Verfügung, um eine eigene Regierung zu basteln. Der Rekrutierungsprozess ist von entscheidender Bedeutung und überraschend nuanciert, ansonsten werden die Optionen jedoch so einfach wie möglich gehalten. Vermutlich soll das verhindern, dass sich die ganze Sache in ein unausgewogenes Durcheinander unsinniger Intrigen verwandelt.