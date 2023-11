Immortals of Aveum hofft, ein Cyberpunk 2077 mit großem Update zu nehmen

HQ

Meine Wenigkeit war ohne Zweifel einer der positivsten Rezensenten, als Immortals of Aveum im August startete, also war es nicht überraschend zu erfahren, dass Ascendant Studios nach schlechten Verkäufen drei Wochen später fast die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen musste. Das bedeutete nicht, dass die verbliebenen Entwickler das Spiel aufgeben würden. Sie versprachen, weiter daran zu arbeiten und viele Dinge an ihrem Debüttitel zu verbessern. Den ersten großen Teil davon werden wir in zwei Wochen sehen.

Ascendant Studios enthüllt, dass Immortals of Aveum am 16. November ein massives Update erhält. Das Echollector-Update wird nicht nur die Leistung verbessern und Fehler beheben. Außerdem erhalten wir mehr Endgame-Inhalte. Überall in Aveum werden neue verderbte Shatterfanes auftauchen, die uns an neue Orte und einen neuen Boss bringen. Das wird uns auch mit neuer Ausrüstung und Hintergrundgeschichte belohnen, also wird es interessant sein zu sehen, wie groß der Einfluss dieser Dinge sein wird.

Apropos Ausrüstung: Das Update wird auch New Game+ enthalten. Dadurch können wir das Spiel mit den meisten Zaubern und Fähigkeiten (nicht mit Augmentierungszaubern) noch einmal durchspielen, und unsere Ausrüstung kann auf noch höhere Stufen aufgewertet werden. Dann macht es Sinn, dass auch ein neuer, höherer Schwierigkeitsgrad namens Grand Magnus eingeführt wird, um uns eine größere Herausforderung zu bieten.

Diese Verbesserungen und Ergänzungen sind natürlich schön für diejenigen von uns, die das Spiel bereits besitzen, aber sie reichen auf dem Papier wahrscheinlich nicht aus, um diejenigen zu überzeugen, die noch unentschlossen sind. Aus diesem Grund wird am 16. November eine kostenlose Testversion für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar sein (eine Steam-Demo wird in der "zweiten Novemberhälfte" veröffentlicht). Auf diese Weise kannst du die ersten beiden Kapitel des Spiels durchspielen. Nicht schlecht, auch wenn das Spiel viel besser wird, wenn man später bessere Ausrüstung und Fähigkeiten bekommt.

Weitere Informationen zu diesem Update werden in den nächsten zwei Wochen erwartet.