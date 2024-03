Immortals of Aveum Der Regisseur glaubt, dass das Spiel jahrelang entdeckt wird

HQ

Was ist mit Immortals of Aveum schief gelaufen? Das ist eine Frage, die sich die Entwickler des Spiels am häufigsten stellen. Es hatte spaßige Kämpfe, solide Grafik und war bei den Kritikern im Allgemeinen sehr beliebt (wir gingen sogar so weit, ihm in unserer Rezension eine 9 zu geben).

Das schlug sich jedoch nicht unbedingt in Verkäufen nieder. Im Gespräch mit GamesIndustry sprach Director Brett Robbins darüber, was die Spieler dazu bewogen haben könnte, sich kein Exemplar zu holen. "Als wir uns auf den Weg zur Veröffentlichung machten, wussten wir, dass es sehr voll war", sagte er. "Das war ein sehr ungewöhnliches Jahr. Zelda war erschienen, Star Wars Jedi: Survivor war ein wenig vor uns. Und als wir uns dem Start näherten, explodierte plötzlich Baldur's Gate 3 direkt vor unseren Augen. Dieser schien mehr als alle anderen unerwartet zu sein. Wir wussten, dass wir Armored Core 6 in der gleichen Woche hatten, und wir machten uns darüber Sorgen. Und Starfield war etwa 10 Tage nach uns. Wir waren eingeklemmt zwischen vielen verschiedenen großen Spielen oder Spielen von wirklich großen Studios. Wir haben uns absolut im Lärm verloren... Es war eine mörderische Reihe von großen Spielen, und wir sind ein neues Studio, die Leute wussten nicht, wer wir waren."

Robbins hegt immer noch Hoffnung für die Zukunft von Immortals of Aveum. "Ich war der Kreativdirektor von Dead Space, und die Leute haben das jahrelang entdeckt. Ich denke, Immortals wird das Gleiche sein."

Auch Ascendant Studios gibt nicht auf. Das Team hat sich einem neuen Projekt zugewandt, aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis wir etwas davon hören.