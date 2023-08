HQ

Ego-Shooter und Fantasy-Spiele gibt es heutzutage ein Dutzend, daher verstehe ich, warum viele Ascendant Studios' Immortals of Aveum keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, bevor sowohl Ben als auch du wirklich einige sehr positive Eindrücke teilten, nachdem sie vor ein paar Monaten eine frühe Version gespielt hatten. Das ist eigentlich großartig, denn das bedeutet, dass Sie noch überraschter sein werden, wenn Sie eines der besten Spiele des Jahres 2023 und eines der besten FPS-Spiele seit einem Jahrzehnt spielen.

Große Worte, aber es sagt etwas aus, als ich mich völlig in Immortals of Aveum verlor und am ersten Tag zehn Stunden am Stück spielte. Dies kommt von einem Typen, der die Call of Duty-Likes und übermäßig prätentiösen Fantasy-Spiele satt hat. Das bedeutet, dass der Debüttitel von Ascendant seine Chancen gegen sich hatte, wie schafft er es also, sie zu schlagen? Es beginnt mit der Geschichte und dem Universum im Allgemeinen.

Die Entwickler haben nicht gelogen, als sie mehrmals wiederholten, dass sie die Fantasy-Klischees vermeiden wollten. Das gelingt ihnen in der Regel nicht nur, sondern machen sich gleichzeitig sogar über sie lustig. Sicher, Sie haben immer noch ein paar vorhersehbare Drehungen und Wendungen. Sie sind einfach extrem selten und weit voneinander entfernt, und die lustigen - und tiefer als erwarteten - Charaktere, die uns durch die interessante und fesselnde Geschichte führen, machen sie mehr als wett. Hinzu kommen sammelbares Lesematerial, optionale Gespräche und ein faszinierendes Weltdesign, das zeigt, wie viel Gedanken und Leidenschaft das Team in den Aufbau eines fesselnden neuen Universums gesteckt hat, und diejenigen unter Ihnen, die auf der Suche nach einem unvergesslichen Kinoerlebnis mit einem Soundtrack sind, den Sie summen, werden sich freuen. Sogar mit dem gruseligen Einzeiler im Trailer unten.

Trotzdem ist das Gameplay in meinem Buch immer König, weshalb ich froh bin, sagen zu können, dass Immortals of Aveum auch in dieser Abteilung abliefert. Ich habe Leute gesehen, die sagten, dass die Magie nur wie neu gestaltete Waffen aussieht. Das stimmt irgendwie, aber die Veränderungen und Möglichkeiten, die ein Zauberer (hier Magni genannt) mit sich bringt, bringen den Kampf auf eine andere Ebene. Sei es die Möglichkeit, nahtlos zwischen den drei Magietypen zu wechseln (jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen gegen verschiedene Feinde), Spezialfähigkeiten und mächtige Fury-Zaubersprüche beim Laufen, Sprinten und Schwingen durch Gebiete oder einfach nur das visuelle und akustische Flair, Waffen und Soldaten durch all diese Farben, Cosplayer-inspirierenden Siegel und cool aussehenden Kreaturen zu ersetzen. Stunden werden vergehen, wenn du in den Flow kommst und verschiedene Arten von Feinden in beeindruckenden Umgebungen bekämpfst. Vor allem, wenn Sie zwischen diesen actiongeladenen Momenten frei sind, Rätsel zu erkunden und zu lösen.

Rätsel waren nach meinem kleinen Geschmack im April eines meiner Hauptanliegen, daher war dies die angenehmste Überraschung beim Spielen des endgültigen Spiels. Call of Duty, Dead Space und The Walking Dead waren vielleicht die beliebtesten Spiele, die verwendet wurden, wenn es um die Vergangenheit der Entwickler ging, aber es fühlt sich so an, als ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Portal und The Talos Principle hätte sich der Liste anschließen können. So viele fantasievolle, unterhaltsame und abwechslungsreiche Möglichkeiten, alles zu nutzen, was du tun kannst, um neue Gebiete zu öffnen, neue Zaubersprüche zu finden, Erfahrungspunkte zu sammeln und neue Ausrüstung zu erhalten. Es gibt einige wirklich gute in der Welt, in denen du deine Magie, deine von Greifhaken inspirierte Leine, deine Fähigkeit zur Zeitverlangsamung, dein allgemeines Bewusstsein und vieles mehr kombinieren musst, um alles in der Metroidvania-Welt zu tun (Orte mit neuen Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln erneut besuchen zu können), aber die meisten der besten Rätsel und Herausforderungen findest du in den 26 Shrin... Shroudfane-Portale, die dich zu speziellen thematischen Orten bringen. Hier kannst du deine Fähigkeiten gegen die sechs stärksten Feinde sowie deine Geschicklichkeit, Beweglichkeit, dein Timing und vieles mehr auf wirklich unterhaltsame Weise unter Beweis stellen. Wenn nur die Belohnungen durchweg so gut wären ...

Reflexionen sind nur eine Art von Puzzle im Spiel.

Weil Immortals of Aveum nicht perfekt ist. Eine meiner Bedenken aus der Vorschau ist im Endprodukt immer noch vorhanden: glanzlose Belohnungen. Das Lösen kniffliger Rätsel macht Spaß, aber ein Teil der Aufregung geht direkt aus dem Fenster, wenn man nur etwas Gold und andere ziemlich gewöhnliche Ressourcen dafür bekommt. Ich habe ungefähr 35 Stunden damit verbracht, absolut alles im Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu tun und viel Zeit damit zu verbringen, jeden Winkel gründlich nach Ostereiern abzusuchen, was mir eine Menge etwas unnötiges Gold und Ressourcen hinterlassen hat. Das bedeutet, dass ich meine Fähigkeiten leicht neu spezialisieren könnte, um besser auf Kämpfe gegen bestimmte Feinde vorbereitet zu sein und meine Ausrüstung zu verbessern, aber ich würde lieber ein paar mehr Zaubersprüche, Siegel und dergleichen sehen, als Dinge, die man auch für das Besiegen von Feinden bekommt. Ich verstehe, dass die Überlegung, vorgegebene Belohnungen zu haben, anstatt den Loot-Pool-Weg Diablo IV zu gehen, die Leute heutzutage anzieht, da es die besten Belohnungen noch wirkungsvoller macht, aber es könnte hier besser ausbalanciert werden.

Dem Spiel fehlt auch etwas der Schliff. Bestimmte Szenen verlieren an Wirkung, weil ihnen der Ton fehlt, ein paar Filmsequenzen sehen im Vergleich zu anderen verwaschen aus, dumme/leicht manipulierbare Feinde, die Framerate sinkt beim Öffnen einer Tür oder beim Betreten eines Bereichs, in dem Feinde auftauchen, und der Fortschritt wird gestoppt, weil man etwas, das in einer Wand oder in einem Abgrund verschwunden ist, nicht töten kann, sind nur einige der Probleme mit der PlayStation 5-Version zum Zeitpunkt des Schreibens. So eine Schande, wenn Immortals of Aveum die meiste Zeit absolut hervorragend aussieht, klingt und sich anfühlt, also hoffe ich, dass das meiste davon mit ein oder zwei Patches behoben wird.

Eine kleine Kleinigkeit, die wahrscheinlich nicht behoben wird, ist, dass ich mir wünschte, das Spiel hätte ein paar mehr Gegnertypen. Versteh mich nicht falsch, es ist besser als befürchtet, aber den gleichen Feind nur mit einer anderen magischen Ausrichtung zu sehen, zermürbt immer meine Zahnräder, auch wenn es dich zwingt, die Dinge ab und zu zu ändern.

Sie muss so betrunken sein, dass sie nicht einmal die Flasche in den Mund bekommt, und er klebt wirklich an seinem Stuhl.

Diese Enttäuschungen halten mich nicht davon ab, an Assassin's Creed, Mass Effect und Uncharted: Drake's Fortune zu denken. Alles beliebte Spiele, die einige der besten und größten Franchises der Welt starten. Immortals of Aveum ist sogar noch besser als diese, also hoffe ich wirklich, dass es in einem der besten Gaming-Jahre die Aufmerksamkeit, Anerkennung und Verkäufe erhält, die es verdient. Der Debüttitel von Ascendant Studios strotzt nur so vor Größe. Wunderschöne Grafik, eine lustige und faszinierende Geschichte mit einprägsamen Charakteren, fesselnde und spannende Kämpfe und gut ausbalancierte Rätsel machen das Spiel zu einem Muss. Sie müssen nur über ein paar technische Probleme und einige Einschränkungen hinwegsehen, die normalerweise mit Spielen ohne unbegrenztes Budget und Personal einhergehen. Es war sehr einfach für mich, da ich jetzt nur noch hier sitze und davon träume, wohin Ascendant Studios und Immortals of Aveum von diesem erstaunlichen ersten Schritt gehen.