Immortals: Fenyx Rising - The Lost Gods erscheint nächste Woche

Es ist noch nicht lange her, dass wir mit Myths of the Eastern Realm die zweite Erweiterung zu Fenyx Rising getestet haben. Wie Ubisoft heute ankündigte, wird das dritte Add-on in Form von Immortals: Fenyx Rising - The Lost Gods bereits nächste Woche erscheinen.

Neben dem genauen Termin, dem 22. April, stehen Infos zur neuen Erweiterung noch aus. Was wir wissen: Dieses Mal werden wir einen Charakter namens Ash spielen, der sich auf die Suche nach verschwundenen griechischen Göttern begibt.