Immersiver Modus von Ghost Recon: Breakpoint wird verzögert

Anfang des Jahres gab das Team von Ubisoft Montreal bekannt, dass sie zwei größere Neuerungen für Ghost Recon: Breakpoint planen, einen sogenannten Immersive-Modus und die Engineer-Klasse - beides sollte bis Ende Februar veröffentlicht werden. Leider wurde nun die Entscheidung getroffen, besagtes Update zurückzustellen, da sich die Implementierung der neuen Spielvariante offenbar als schwieriger erwiesen hat, als vom Unternehmen erwartet. Die Verzögerung soll sicherstellen, dass die Erfahrung so gut wie möglich wird, sobald sie bereitsteht, schreibt der Entwickler.

Das Studio will mit der immersiveren Spielerfahrung direkt auf Feedback der Nutzer reagieren. In diesem Modus werden die Survival-Mechaniken, mit denen das Spiel im Vorfeld der holprigen Veröffentlichung beworben wurde, stärker in den Vordergrund gestellt. Ubisoft entschuldigt sich für den Verzug und bekräftigt, dass sie in Zukunft offener in der Kommunikation sind. Das Update soll nun im Frühjahr folgen, mehr Infos gibt es im Entwickler-Blog.