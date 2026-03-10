Immer mehr iPhones werden in Indien hergestellt

HQ

Laut einer Analyse von Bloomberg hat Apple die Produktion in Indien im letzten Jahr um 53 % gesteigert, ein enormer Anstieg für ein Unternehmen dieser Größe, da die Gesamtproduktionszahl auf etwa 55 Millionen iPhones ansteigt. Dies gilt besonders für die iPhone-17-Serie, die alle in Indien von Apple-Subunternehmern wie Foxconn und Pegatron hergestellt werden. Apple hat auch begonnen, lokale Auftragnehmer einzusetzen, oder besser gesagt einen, da die Tata Group das erste indische Unternehmen ist, das direkt an Apple liefert, das fast ausschließlich chinesische Fertigungsanlagen und Auftragnehmer genutzt hat.

Dies ist eine Folge der US-Zölle auf importierte Waren aus China, die große Anbieter von Unterhaltungselektronik dazu zwingen, alternativ zu denken. Indiens Premierminister Narendra Modi war die treibende Kraft hinter groß angelegten Produktionsanreizen, da Indien immer noch höhere Produktionskosten hat als China oder Vietnam, diese Anreize bald enden – tatsächlich noch diesen Monat – und würden zu einer höheren Kosten von bis zu 15 % im Vergleich zu China führen, was Fragen zur Langlebigkeit dieser Produktionsanlagen aufwirft.