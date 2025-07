IMAX veranstaltet ein KI-Filmfestival

HQ

IMAX hofft, die Lücke zwischen KI und Filmemachern zu schließen, indem es im Rahmen des Runway AI Film Festival (AIFF) im August einige KI-gestützte und erstellte Filme feiert.

Während des viertägigen Festivals, das am 17. August beginnt, wird das AIFF eine limitierte IMAX-Vorführung von zehn Gewinnerfilmen präsentieren, die "einen einzigartigen Einblick in eine neue kreative Ära bieten, die von einer renommierten Jury ausgewählt wurde". Jemand außerhalb der USA könnte Pech haben, denn es scheint, dass es sich nur um eine amerikanische Promotion bei IMAX handelt.

Das AIFF von Runway wurde 2022 gegründet und wächst parallel zum Einsatz von KI in der Filmindustrie. Über 6000 Filme wurden in diesem Jahr eingereicht, um für die limitierte IMAX-Auflage ausgewählt zu werden, und trotz der Abneigung der Menschen gegen KI scheint es, dass sie sich weiterhin in bestimmte Aspekte der Filmindustrie einschleichen wird.