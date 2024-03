Iman Vellani wurde versichert, dass Ms. Marvel zurückkehren wird

HQ

Iman Vellani war mehr oder weniger unbekannt, bevor sie die Rolle der Kamala Khan in der TV-Serie Ms. Marvel Marvel auf Disney+ ergatterte und später eine Hauptrolle in The Marvels spielte. Der zweite Film von Captain Marvel war jedoch alles andere als erfolgreich, da er nicht so viel Geld einspielte wie erhofft und bei Kritikern und Kinobesuchern auf eine sehr lauwarme Resonanz stieß.

Auf der anderen Seite lobten viele Leute Vellanis Darstellung von Ms. Marvel und deshalb hat Marvel natürlich nicht vor, sie loszuwerden. In einem Interview mit Polygon sagt die Schauspielerin, dass ihr zugesichert wurde, dass sie die Figur wieder im MCU spielen wird.

"Man hat mir versichert. Das fühlt sich gut an, aber es gab keine größere Gewissheit als das. Sie geben mir Brotkrumen, und ich versuche, eine Mahlzeit daraus zu machen."