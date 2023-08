Imagine Dragons arbeiten mit Starfield an neuem Song zusammen

HQ

Stellen Sie sich vor, Dragons sind vielleicht nicht die erste Band, an die Sie denken, wenn Sie Gaming-Musik hören, aber die Gruppe wurde oft mit Videospielen in Verbindung gebracht. Sie kreierten den Song Warriors für die League of Legends World Championships, und ihr größter Hit Radioactive war im Trailer zu Assassin's Creed III zu sehen.

Jetzt haben sie sich mit Bethesda zusammengetan, um einen neuen Song für Starfield zu kreieren. Es heißt Children of the Sky, und ob Sie es mögen, hängt wirklich von Ihrer Meinung zu Imagine Dragons ab. Wir bezweifeln, dass dies oft im Spiel vorkommen wird, aber es ist eines der Dinge, die große Spiele gerne tun, um zu versuchen, sich ein bisschen mehr zu verkaufen.

Unsere Starfield-Rezension wird im Laufe des Tages veröffentlicht, also bleiben Sie dran, während wir in unsere Gedanken zu Bethesdas erster neuer IP seit über zwei Jahrzehnten eintauchen.