Imaginäre Freunde toben sich im letzten IF Trailer aus

Der nächste Monat wird ein ziemlich interessanter Monat für Kinogänger, denn nicht nur The Fall Guy und The Kingdom of the Planet of the Apes werden erscheinen, sondern auch der von Ryan Reynolds angeführte, von John Krasinski geschriebene und inszenierte IF.

In diesem entzückend aussehenden Film tun sich ein Mann und ein junges Mädchen zusammen, um eine Agentur zu gründen, die vergessenen imaginären Freunden hilft, neue Kinder zu finden. Es ist eigentlich eine sehr gesunde Prämisse und eine, die auch viel Charisma und Charme zu haben scheint.

Unten seht ihr den finalen Trailer zu IF, in dem nicht nur Reynolds und die junge Cailey Fleming die Hauptrollen spielen, sondern auch Steve Carrell, Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt, Maya Rudolph, Matt Damon, Sam Rockwell, Christopher Meloni, Awkwafina, Jon Stewart, Richard Jenkins und viele mehr.

IF debütiert am 17. Mai 2024.