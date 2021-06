Im wahr gewordenen Schulalptraum von Monark entfesselt ihr eure unterdrückten Gefühle

Das düstere Rollenspiel Monark wurde heute Morgen offiziell vorgestellt. Der Playstation-4-/5- und Nintendo-Switch-Titel wird Mitte Oktober in Japan erscheinen, eine englische Lokalisation scheint noch nicht final bestätigt worden zu sein.

In Monark sind wir in einer Hochschule unterwegs, die von der Außenwelt getrennt ist und von einem mysteriösen Nebel kontrolliert wird. Wir müssen einen Weg finden, um die Grenzen dieser Welt einzureißen und einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Das geschieht in diesem Spiel, indem wir uns unseren innersten Gelüsten hingeben und dem Wahnsinn verfallen.

Der Fokus von Monark liegt auf dem Ego des Protagonisten, das sich auf die sieben Todsünden aufspaltet: Habgier, Hochmut, Neid, Trägheit, Völlerei, Wollust und Zorn. Im Spielverlauf werden wir unsere Persönlichkeit in diesen Bereichen ausbauen können, was wiederum bedingt, wie unsere Einheiten aussehen und welche Ausrüstung wir tragen können.

Vom Kampf hat man noch nicht viel gesehen, doch es scheint sich dabei um eine neuzeitliche Interpretation von rundenbasierter Strategie zu handeln. Feinde sollen mit unseren fünf anderen Partymitgliedern oder der Umgebung zusammenstoßen, um Combo entstehen zu lassen - das erinnert an Spiele wie Death end re;Quest. Während der Schlachten müssen wir darauf achten, die Kontrolle zu behalten, da wir sonst wahnsinnig werden und Freund und Feind attackieren.

Entwickelt wird das Vorhaben von Lancarse, einem Studio, das normalerweise Zulieferarbeiten übernimmt. Sie haben einen größeren Teil der Programmierung von Shin Megami Tensei: Strange Journey übernommen, fallen sonst aber nicht weiter auf. Mehrere Angestellte haben früher mit dem Entwickler Atlus zusammengearbeitet, darunter der Komponist Tsukasa Masuko und der Autor Ryotaro Ito.

Ansonsten wissen wir nur, dass es mehrere Spielenden geben wird, die von unseren getroffenen Entscheidungen abhängen. In Monark verbünden wir uns mit einigen zwielichtigen Persönlichkeiten, einige davon sehr ihr bereits im ersten Trailer.

