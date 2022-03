Im VR-Abenteuer Snow Scout dürft ihr euch aktiv um ein Skiresort kümmern

Unser Kollege und Freund Kalle Max Hofmann arbeitet mit seinem Team von Tunermaxx an einem neuen VR-Abenteuer namens Snow Scout, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima finanziell unterstützt wird.

In Snow Scout werdet ihr eine Woche lang dafür verantwortlich sein, ein entlegenes Skigebiet auf Vordermann zu bringen. Ihr müsst die Tauglichkeit potentieller Pisten auskundschaften und dabei stets die Lawinengefahr im Auge behalten. Natürlich erwarten euch auch Wettrennen und es wird wohl sogar Online-Bestenlisten geben, in denen ihr eure Fähigkeiten gegen andere Spieler auf die Probe stellen könnt.

HQ

Konkurrenz und Druck stehen aber gar nicht unbedingt im Zentrum dieses Spiels, da Snow Scout vor allem Eskapismus bieten möchte. Als Inspirationsvorlage nennt Kalle den Indie-Hit Firewatch von Campo Santo, der auch in diesem Titel seine Spuren hinterlassen hat. In der Geschichte des eisigen VR-Abenteuers werdet ihr nämlich ebenfalls von einer Koordinatorin begleitet, die euch regelmäßig via Funkgerät mit Anweisungen versorgt. Die Kommunikation mit ihr nimmt einen wesentlichen Teil des Spiels ein.

Ansonsten werdet ihr im alpinen Skigebiet von Snow Scout natürlich so einiges zu tun haben. Zu euren Nebenaufgaben gehört zum Beispiel das Aufsammeln von unachtsam entsorgtem Müll. Ihr müsst euch auch um euch selbst kümmern und Holz hacken, wenn ihr abends etwas Warmes zwischen die Zähne bekommen wollt. Die Natur bietet darüber hinaus die Möglichkeit, seltene Vögel zu fotografieren.

Tunermaxx möchte die Early-Access-Version von Snow Scout in wenigen Wochen über Steam verfügbar machen und in dieser Phase wertvolles Feedback sammeln. Nach nur drei Monaten soll die Veröffentlichung bevorstehen, sodass ihr eure Reise in die schneebedeckte VR-Berglandschaft voraussichtlich in den warmen Sommermonaten beginnen werdet. Stößt das Projekt auf entsprechendes Interesse, kämen Portierungen für Meta Quest 2 und das Playstation-VR2-Headset in Frage. Das ist momentan aber noch Zukunftsmusik.

Quelle: Tunermaxx.