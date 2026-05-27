Im vergangenen Jahr fiel die Abholzung in Brasilien auf den niedrigsten Stand seit 2019

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Wie von France 24 und YLE berichtet, fiel die Abholzung Brasiliens im Jahr 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2019.

Im Jahr 2025 verlor Brasilien 9.850 Quadratkilometer seiner ursprünglichen Wälder. Die abgeholzte Fläche ist jedoch um 20,6 Prozent kleiner als im Vorjahr. Und im Amazonas-Regenwald verlangsamte sich die Abholzung um 23,5 Prozent. Die Abholzung in Brasilien erfolgt zur Ausweitung der Landwirtschaft.

Eine Gemeinschaft für Waldkartierungsmessungen, MapBiomas, erinnert uns immer noch daran, dass im Regenwald jede Sekunde fünf Bäume gefällt werden. Diese Statistiken berücksichtigen jedoch nicht die durch Waldbrände verursachte Abholzung, an der 2025 nur einen kleinen Anteil ausmachte, während die Waldbrände 2024 sehr umfangreich waren.

Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat das Stoppen der Abholzung zu einer obersten Priorität seiner Politik gemacht. Unter seiner Führung wurden die Überwachung und die Strafen für illegale Abholzung verschärft.