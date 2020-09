Im Verdansk-Express in sieben Zugstopps durch Call of Duty: Warzone

Fallschirmspringer und Überlebende des Gulags in Call of Duty: Warzone werden in Kürze zu friedlichen U-Bahnpassagieren umerzogen, sobald die sechste Staffel des Free-to-Play-Shooters beginnt. Mit dem neuen Content-Update, das ihr bereits herunterladen könnt, werden auf der Karte Verdansk sieben Haltestellen für die U-Bahn freigeschaltet. An diesen Positionen hält der Zug:



Verdansk International Airport

Lozoff Pass

Verdansk Center

Downtown Tavorsk District

Barakett Shopping District

Verdansk Train Station

Torsk Bloc



Je nach Position und Größe der Spielzone entfallen Haltestopps, deshalb braucht ihr keine Angst zu haben, mit dem Zug in den sicheren Tod zu fahren. Einer hitzigen Situation könnt ihr mit einem beherzten Sprung in die vermeintlich sichere U-Bahn übrigens nicht entfliehen, da der Verkehr zum Erliegen kommt, sobald in der Nähe geschossen wird.

Wer neue Karten im Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare möchte, wird in der sechsten Saison ebenfalls frisches Futter vorfinden. Die Gunfight-Karte "Station" ist neu, mit "Mialstor Tank Factory" steht ein neuer Spielplatz für zwei Zehnerteams oder zwei rivalisierenden Mannschaften aus je sechs Spielern bereit, und Ground War wird mit "Verdansk Riverside" explosive Action für Shooter-Freunde bieten. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Sechs-gegen-Sechs-Karte "BCH TV Station" aus Call of Duty: Modern Warfare 4, die jetzt "Broadcast" heißt.

Im folgenden Trailer bekommt ihr zudem Informationen über die neuen Operatoren, Waffen und dem aktualisieren Season Pass. Wer an Halloween nichts Besseres zu tun hat, der sollte sich nachts vielleicht mal in Verdansk umschauen... Und falls ihr Neuigkeiten zum kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War wollt, da hat Treyarch ebenfalls dran gedacht. An diesem Mittwoch, dem 30. September, wollen sie über den Zombies-Spielmodus sprechen. Um 19:00 Uhr erfolgt die Ausstrahlung.