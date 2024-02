Im Trailer zu Twisters braut sich ein Sturm zusammen

HQ

Was gibt es Spannenderes als einen Tornado? Zwei Tornados natürlich, und genau das bietet der erste Trailer zu Twisters, der Fortsetzung des mittlerweile fast 30 Jahre alten Films mit Bill Paxton, Helen Hunt und Philip Seymour Hoffman in den Hauptrollen. Die Inhaltsangabe findet ihr unten zusammen mit dem Trailer. Der Film kommt am 19. Juli 2024 in die Kinos.

Daisy Edgar-Jones spielt Kate Cooper, eine ehemalige Sturmjägerin, die während ihrer College-Zeit von einer verheerenden Begegnung mit einem Tornado heimgesucht wurde und nun in New York City sicher Sturmmuster auf Bildschirmen studiert. Sie wird von ihrem Freund Javi (Golden-Globe-nominierter Anthony Ramos, In the Heights) zurück in die offene Ebene gelockt, um ein bahnbrechendes neues Ortungssystem zu testen. Dort kreuzen sich ihre Wege mit Tyler Owens (Glen Powell), dem charmanten und rücksichtslosen Social-Media-Superstar, der davon lebt, seine Sturmjagd-Abenteuer mit seiner rauen Crew zu posten, je gefährlicher, desto besser.

Als sich die Sturmsaison intensiviert, werden schreckliche, noch nie dagewesene Phänomene entfesselt, und Kate, Tyler und ihre konkurrierenden Teams finden sich direkt auf den Pfaden mehrerer Sturmsysteme wieder, die im Kampf ihres Lebens über dem Zentrum von Oklahoma zusammenlaufen.

Freust du dich auf Twisters?