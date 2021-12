Im Soulslike The Last Hero of Nostalgaia verspottet euch sogar der Erzähler

Entwickler Over the Moon hat diese Woche ein neues Actionspiel namens "The Last Hero of Nostalgaia" angekündigt. Bei dem Titel handelt es sich um ein Soulslike und ihr steht vor der Aufgabe, im Alleingang die Welt der Videospiele vor dem Untergang zu bewahren. Leider habt ihr keinen guten Stand bei der Bevölkerung und sogar der Erzähler dieser Geschichte lässt seinen Frust über eure Existenz während des Spielens an euch aus. Wenn ihr an den herausfordernden Bossen scheitert und Fallen zum Opfer fallt, erntet ihr Spott und Hohn...

Da ihr mit einem Online-Partner im Koop spielen dürft, könnt ihr euch und eurem Partner aber immerhin Rückendeckung geben, wenn ein Kommentar doch mal etwas zu zynisch sein sollte. The Last Hero of Nostalgaia ist momentan nur für Xbox-Plattformen und PC bestätigt worden, da es unter der Initiative [email protected] präsentiert wurde. 2022 soll es voraussichtlich an den Start gehen.