Im Sommer kloppt sich River City Girls 2 auf allen Plattformen

Am Abend wurde der Debüt-Trailer von River City Girls 2 veröffentlicht, der im Wesentlichen aber nur noch einmal zusammenfasst, was wir bereits wissen: Es gibt sechs spielbare Charaktere (Misako, Kyoko, Kunio, Riki, Provie und Marian), mit denen ihr euch im Zwei-Spieler-Koop-Modus online und lokal durch allerhand Raufbolde kloppen müsst. Die Entwickler wollen diesem 2,5D-Beat-'em-Up größere Umgebungen, coolere Kampffertigkeiten und Fähigkeits-Upgrades beisteuern, sobald River City Girls 2 im Sommer erscheint. Anscheinend gibt es diesmal sogar unterschiedliche Pfade durch das Spiel, was dem Titel einen zusätzlichen Mehrwert verleiht.