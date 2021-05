Im Snowrunner-DLC baut ihr nächste Woche eine russische Rakete zusammen

You're watching Werben

Kommende Woche wird es neue Bezahlinhalte im Geschicklichkeitsspiel Snowrunner geben. Die Entwickler von Saber Interactive liefern an Besitzer des Season-Passes (sowie an Käufer der Premium-Edition von Snowrunner) das DLC "Season 4: New Frontiers" aus. Darin sind eine weitere Karte, zwei LKWs und zusätzliche Anpassungsoptionen enthalten. Einzeln kostet der Spaß 7 Euro, den gesamten Season Pass bekommt ihr für 25 Euro. Laut den Entwicklern verdoppelt dieser den Umfang von Snowrunner.

Die neue Karte heißt „Amur Oblast" und sie führt uns ins verschneite Russland. In diesem 12 Quadratkilometer großen Areal befindet sich eine alte Raketenbasis und unsere Aufgabe wird es sein, die Anlage mit Infrastruktur und Materialien/Energie zu versorgen. Läuft der Betrieb wieder, liefern wir eine Weltraumrakete zur Abschussrampe und erleben die Startsequenz.

Dieses Add-On wird von einem kostenlosen Update begleitet, von dem alle Spieler profitieren. Enthalten sind weitere Aufgaben für die bisherigen Spielgebiete, sowie Anpassungsoptionen für die verschiedenen Fahrzeuge. Am 18. Mai wird all das ausgeliefert, an, laut Pressemitteilung, mittlerweile über zwei Millionen Spieler.