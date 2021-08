Im September surfen Schiggy, Schillok und Turtok durch Pokémon Unite

HQ

Am 1. September wird Timi Studios Turtok in Pokémon Unite aufnehmen. Die Evolutionsreihe des letzten, noch fehlenden Gen-1-Starters Schiggy kann Gegner zurückstoßen, auf einer Surfwelle vorwärts stürmen, in einem kleinen Bereich kontinuierlichen Wasserschaden verursachen und sich in ihren Schildkrötenpanzer verkriechen, um Gegner mit einer Wirbelattacke zu treffen. Hydropumpe ist die ultimative Attacke von Turtok und sie entfesselt nach kurzer Aufladung eine weitreichende AOE-Attacke, die in einem bestimmten Radius alle Feinden schadet. Ob ihr der blauen Schildkröte eine coole Sonnenbrille aufsetzen könnt, ist leider nicht bekannt.

Quelle: Twitter.