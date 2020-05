Im September krönt Paradox Crusader Kings III

Unser Strategieexperte Mike hat sich diesen Monat ausgiebig mit Crusader Kings III beschäftigt und eine große, detaillierte Vorschau für euch aufbereitet. Publisher Paradox Interactive teilte am Abend das offizielle Erscheinungsdatum für den mittelalterlichen Mix aus Strategiespiel mit Rollenspieleinflüssen mit, das am 1. September auf dem PC erscheinen wird. Passend dazu haben wir einen Story-Trailer bekommen, der Fans genauer auf das Setting einspielen soll. In jedem Fall habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis ihr eure eigene Dynastie gründet, die ihr mit allen Mitteln erbittert gegen alle äußeren Einflüsse verteidigen müsst.

