Im September kämpfen Amazonen in Total War Saga: Troy

Am Donnerstag wird Creative Assemblys neues Echtzeitstrategiespiel Total War Saga: Troy erscheinen und einen ganzen Tag lang im Epic Games Store verschenkt, bevor ihr es...

Kürzlich wurde ein Veröffentlichungstermin für den nächsten großen Strategiehit von Creative Assembly festgelegt. Total War Saga: Troy kommt am 13. August auf dem PC an...

Das langjährige Strategie-Franchise von Creative Assembly reist weiter in die Vergangenheit zurück als je zuvor.

Sega verschenkt Total War Saga: Troy die ersten 24 Stunden lang im Epic Games Store

am 2. Juni 2020 um 16:49 NEWS. Von Stefan Briesenick

Der Epic Games Store hat für Strategiespieler eine ganz besondere Aktion am Start, die wir in dieser Form nicht allzu häufig sehen werden. In Zusammenarbeit mit Sega hat...