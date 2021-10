Im September 2021 war die Playstation 5 in den USA gefragter als die Nintendo Switch

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Nintendo Switch eine riesige Erfolgsgeschichte für Nintendo ist. Im September gelang es der Playstation 5 in den USA nun erstmals, die Hybridplattform vom Thron der monatlichen Hardware-Verkäufe zu stoßen. Dort hat es sich die Konsole von Nintendo seit 33 Monaten bequem gemacht, berichtet der NPD-Analyst Mat Piscatella:

"Die Playstation 5 war die meistverkaufte Hardware-Plattform im September, sowohl in Einheiten als auch in US-Dollar [gemessen]. Die PS5 ist die meistverkaufte Hardware-Plattform des Jahres 2021 [im Hinblick auf] US-Dollar, während die Nintendo Switch in den Einheiten führt. [bis September 2021 war die Nintendo Switch bemerkenswerte 33 Monate in Folge die marktführende Plattform bei den Hardware-Stückzahlen. Der November 2018 war der letzte Monat, in dem eine andere Plattform als die Nintendo Switch den Markt bei den Stückzahlen anführte (Playstation 4)."