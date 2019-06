Im Sega Mega Drive Mini stecken 42 Games

Anfang des Jahres hat Sega eine Miniaturversion des Mega Drive angekündigt und diese Woche alle 42 vorinstallierten Spiele enthüllt. M2 Studio ist für die Portierungen verantwortlich und die haben einen guten Ruf bei Retro-Liebhabern. Einige der Titel sind aufgrund von Lizenzstreitigkeiten nie oder nur in sehr begrenztem Kontingent außerhalb von Japan veröffentlicht worden. Der Sega Mega Drive Mini gelangt am 19. September zum Preis von 79,99 Euro in den Handel. Die Hardware liefert 720p-Auflösung via HDMI-Ausgang und wird per USB-Kabel mit Strom versorgt. Enthalten sind zwei klassische Controller-Replika, jetzt aber die offizielle Liste aller unterstützten Games:

Welches Spiel ist euer Highlight?