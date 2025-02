Im Retro-Survival-Horror Recurrence "hast du nur 25 Minuten zum Überleben"

Recurrence ist ein neues Indie-Angebot für den Markt für Survival-Horror-Videospiele. Der Retro-Titel sucht nach einer Kombination aus der Ästhetik der PlayStation 1- oder PlayStation 2-Spiele, an die wir uns noch nostalgisch erinnern, mit moderneren Elementen wie der Over-the-Shoulder-Kamera und dem Fotografieren in der Ego-Perspektive. Auf der BIG Conference in Bilbao hatten wir die Gelegenheit, mit Shaya Shan, dem Künstler hinter diesem Titel, zu sprechen, der uns einen Einblick gab, wie sie an dieses Projekt herangegangen sind.

"Unsere Hauptreferenzen sind Signalis, Silent Hill und Outer Wilds für die Zeitschleife des Spiels. Das Hauptelement ist eine Schleife, die 25 Minuten dauert und sobald sie vorbei ist, startest du das Spiel erneut, aber mit all diesen Informationen. So ist es einfacher, bestimmte Feinde zu besiegen und Rätsel zu lösen. Es ist kein Spiel, das nach Jumpscares sucht, sondern um Spannung zu erzeugen."

Außerdem gibt es eine kleine Gruppe, die an dem Projekt arbeitet, und wir wollten wissen, wie sie ihre Ressourcen verwalten.

"Im Grunde sind wir eine Gruppe von drei Künstlern und zwei Programmierern. Wir sind drei Monate in der Entwicklung des Titels, wir haben noch drei Monate Zeit, um ihn fertigzustellen, vielleicht im Juni, also haben wir etwa sechs Monate Entwicklungszeit und drei Monate, um ihn zu polieren. Wir sind auf der Suche nach einem Verlag und haben schon einige Vorstellungsgespräche geführt."

Sie können sich das vollständige Interview (mit vollständigen Untertiteln in Ihrer Landessprache) ansehen, wenn Sie mehr über Recurrence und seine Entwicklung erfahren möchten.