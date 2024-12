Im Phantom Game kannst du es mit der Singh-Bruderschaft aufnehmen

HQ

Die klassische Comicfigur kehrt in The Phantom Game ins Rampenlicht zurück, einem Side-Scrolling-Beat-'em-up im Stil des gefeierten Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Du kannst es mit Piraten und anderen Schurken aufnehmen, entweder als Titelheld oder als seine langjährige Partnerin Diana. Ja, sogar der treue Wolf Devil und Phantoms Pferd Hero haben einen Auftritt. The Phantom Game soll irgendwann im nächsten Jahr für Konsolen und PC erscheinen, und ihr könnt euch den ersten Trailer unten ansehen.

Bist du ein Fan von The Phantom und würdest du es in Betracht ziehen, es zu spielen?