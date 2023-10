Im OXO Videospielmuseum in Málaga oder wie wir unser Lieblingsmedium auf drei greifbare Arten verstehen können

HQ

Bei Gamereactor haben wir uns darauf gefreut, dem OXO Video Game Museum in Málaga einen Besuch abzustatten, seit es Anfang des Jahres seine Pforten geöffnet hat, aber erst als neulich die neue temporäre Ausstellung eröffnet wurde, hatten wir die Gelegenheit dazu. Die neue Vitrine ist eine offizielle Zusammenarbeit mit Square Enix, da sie sich vollständig der Final Fantasy-Serie widmet und damit den ursprünglichen Ausstellungen, die sich mit Animal Crossing, Call of Duty und God of War ersetzt wurden.

Aber abgesehen vom Sammeln alter und neuer Stücke wurde OXO als interaktives Live-Erlebnis mit einem pädagogischen Zweck entwickelt, und wir nutzten die Gelegenheit, um mit dem Kulturdirektor Santiago Bustamante zu sprechen. Das folgende Video enthält sowohl das vollständige Interview als auch einen exklusiven Rundgang durch die drei Stockwerke/Themen des Gebäudes:

HQ

"Von Anfang an dachten wir darüber nach, ein Live-Konzept für ein Museum für Videospiele zu entwickeln", erklärt Bustamante, "das nicht nur die nostalgische Vision der Geschichte der Videospiele lebt, sondern auch die Gegenwart und die Zukunft der Videospiele vermittelt".

Werbung:

Diese Idee macht mehr Sinn, wenn man den Ort betritt - der sich eigentlich im historischen Zentrum von Málaga befindet, direkt hinter der Kathedrale - und sieht, wie der erste Stock eine traditionellere Retro-Vitrine beherbergt, die zweite zweimal im Jahr mit temporären Ausstellungen rund um Sagen aktualisiert wird und dann die dritte Etage experimentellere, futuristischere, und alternative Erfahrungen.

"Ich hatte, wie Sie, bei unserer Eröffnung Angst, wie sich unsere Besucher mit den besonderen Stücken, die wir in diesem Museum haben, verhalten könnten", stimmt der Regisseur zu, als wir schockiert waren, dass man so ziemlich alles anfassen und ausprobieren kann, einschließlich Sharps Twin Famicom mit seinen Scheiben oder dem geliebten Vectrex. "Ich denke, die Besucher spüren den großen Aufwand unsererseits, und wir wollen unsere Leidenschaft für Videospiele teilen, und wir wollen das Wissen in diesem Museum teilen, und ich denke, die Besucher akzeptieren diese Rolle, OK, wir sind sehr respektvoll mit Videospielen, wir lieben auch Videospiele wie ihr, also gab es von Anfang an, bis jetzt, kein Problem damit, und ich bin in diesem Fall wirklich stolz auf unsere Besucher."

"Es ist das allererste Mal, dass wir hier in Europa eine offizielle Ausstellung [wie diese] über ein Museum haben", fährt er dann über den Final Fantasy-Raum fort, der auch im spektakulären 360-Grad-Raum des Museums von Produzent Naoki Yoshida vorgestellt wird, wie im Video zu sehen ist. "Ich finde es erstaunlich, die Geschichte zu erkunden, Das Vermächtnis von Final Fantasy, das ein so ikonisches Videospiel ist, und Sie können nicht nur den neuesten Eintrag erkunden, sondern auch von Anfang an", da so ziemlich jeder Eintrag der Serie in seinem Originalformat gespielt werden kann.

Der FF-Bereich wird dann durch die Privatsammlung des Fans Juanjo "Viento" Asensio ergänzt, der für diese spezielle Vitrine ziemlich einzigartige Stücke ausgeliehen hat.

Werbung:

Drittens schließlich "gibt es eine Etage, in der wir in Echtzeit arbeiten und versuchen, eine globale Vision von Videospielen und ihren Grenzen zu bieten", und sie umfasst Ideen wie Robin Baumgartes Line Wobbler, XR-Innovationen, regelmäßige kulturelle Gespräche und mehr.

Sehen Sie sich das ganze Video an, um zu erfahren, warum sie OXO heißen, wie Familien und Touristen das Erlebnis als neuen obligatorischen Stopp im sogenannten City of Museums genießen oder was als nächstes in Bezug auf zukünftige Ausstellungen und Initiativen im OXO kommen könnte.