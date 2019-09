Im Oktober kommen 75 daedrische Karten zu The Elder Scrolls: Legends

Diese Woche wurde ein neue Erweiterung mit dem sehr coolen Namen "Maul des Reichs des Vergessens" für das digitale Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends angekündigt. Am 8. Oktober stehen die neuen Booster-Packs auf dem PC und für Android- sowie iOS-Plattformen bereit - Konsolenspieler müssen sich also noch gedulden. Im Reich des Vergessens gibt es 75 neue Karten, darunter auch zwei neue Themendecks. Wer zum Preis von 50 Euro vorbestellt, sichert sich 50 Kartenpacks und kosmetische Vorteile. Seid ihr bereit, die Daedras an den Oblivion-Toren aufzuhalten?

