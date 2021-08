Im Oktober kehrt Disciples: Liberation nach Nevendaar zurück

HQ

Anfang dieses Jahres kündigte Kalypso Media die nächste Iteration der langjährigen Taktik-RPG-Serie Disciples an, die in Québec, Kanada, bei Frima Studio entsteht. Heute haben wir erfahren, dass die neueste Ausgabe, Disciples: Liberation, am 21. Oktober für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht werden soll. Die Entwickler versprechen vollständige Controller-Unterstützung und konsolenfreundliche Menüs, damit mehr Spieler auf Playstation- und Xbox-Plattformen in das Spiel einsteigen können.

Laut Frima Studio vereint das Strategiespiel vier verschiedene Fraktionen (Menschen, Elfen, Untote und Dämonen) in einem kombinierten Kampagnenerlebnis, das rund 80 Stunden Spielzeit verspricht. Abhängig von den Entscheidungen, die ihr während eures Abenteuers trefft, schaltet sich am Ende eurer Reise eines von insgesamt fünf Enden frei. Zudem warten über 250 Quests, Romanzen mit besonderen Mitgliedern eurer Party, Bosskämpfe und über 50 Einheiten, mit denen ihr in die Schlacht ziehen könnt, auf euch. Mehr Eindrücke zu Disciples: Liberation bekommt ihr in unserer Vorschau.