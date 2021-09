Im November gibt es neue Inhalte für Animal Crossing: New Horizon

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass Nintendo neue Inhalte für Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht hat, doch im November soll es Nachschub geben. Genauere Einzelheiten wollte uns der Publisher am Abend nicht mitteilen, doch der Hinweis auf die Truthahn-Saison legt einen thematischen Zusammenhang zum amerikanischen Erntedankfest (Thanksgiving) nahe. Ansonsten haben wir nur erfahren, dass das kommende Content-Update kostenlos erhältlich sein wird. Im Oktober möchte uns Nintendo in einer eigenen Videoübertragung Genaueres mitteilen.