Im Nintendo-Switch-eShop seht ihr nun, mit welchen Titeln die Leute aktuell die meiste Zeit verbringen

HQ

Im Nintendo-Switch-eShop gibt es seit kurzem eine neue Option, die euch anzeigt, welche Spiele in den letzten zwei Wochen durchschnittlich am längsten gespielt wurden. Unter der Registerkarte "Entdecken" findet ihr die Kategorie "Aktuell oft gespielt", wenn ihr weit genug nach unten scrollt. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind einige der Spiele, die im Trend liegen, Disgaea 6: Defiance of Destiny, Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle, Football Manager 2022 und Shin Megami Tensei V. Neben den aktuellen Titeln findet ihr dort vor allem Rollen- und Strategiespiele, die in der Regel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Abenteuer oder Actionspiele.

Quelle: Nintendo Life.