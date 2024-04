Im neuesten Film Frenzy dreht sich alles um Fallout

HQ

Trotz einiger anfänglicher böswilliger Versuche, die Fallout-Serie abzulehnen, bevor sie überhaupt auf Sendung war, scheint das neueste Amazon Prime-Experiment ziemlich gut verlaufen zu sein. Die Serie wurde von Anfang an von der Kritik sehr gelobt, und wir sind auch sehr angetan von ihr.

In unserem neuesten Film Frenzy gehen wir die Serie durch, ohne in Spoiler einzutauchen, wenn ihr also eine Vorstellung davon bekommen wollt, wie Fallout ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass etwas ruiniert wird. Schaut euch die folgende Folge an und lasst uns wissen, was ihr von der neuen Serie haltet: