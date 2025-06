Im neuen Game of Thrones-RTS entscheidest du, wer den Krieg um Westeros gewinnt

Geoff Keighley hat es als neues RTS angeteasert, das in einem der größten Fantasy-Franchises spielt, und wir sind uns ziemlich sicher, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. In Game of Thrones: War for Westeros übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Reihe von Armeen, um über das Schicksal der Sieben Königslande zu entscheiden.

Im Cinematic-Trailer sahen wir, wie Jon Snow gegen den Nachtkönig kämpfte, wie Dany auf einem Drachen herabstürzte und sowohl die Armeen des Nordens als auch die Untoten verbrannte, bevor Jaime und die Lannisters eintrafen, um alle zu besiegen.

Dem Nachtkönig gelingt es, sein Duell mit Jon zu gewinnen und damit zu zeigen, wie man die Zukunft von Westeros gestalten kann. Das RTS hatte noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir hoffen, bald mehr darüber zu erfahren, wie sich das Spiel tatsächlich spielt.