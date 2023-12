Im nächsten Spiel von Boyfriend Dungeon dreht sich alles darum, eine Teehexe zu werden

Kitfox Games, der Entwickler von Boyfriend Dungeon, hat sein nächstes Projekt angekündigt. Dieser kommende Titel, der im Rahmen des Day of the Devs: The Game Awards Edition enthüllt wurde, erkundet das komplexe Leben einer Teehexe.

Bekannt als Loose Leaf: A Tea Witch Simulator, verspricht dieses Indie-Spiel, die bisher tiefgreifendste Teebrühsimulation zu bieten, und versucht, dies zu berücksichtigen, indem es den Spieler herausfordert, mit seinen Tees kreativ zu werden. Dies wiederum hilft bei der Fertigstellung des Tee-Master-Journals, einer Art Kompendium für alles, was mit Tee zu tun hat.

Aber eine Teehexe zu sein ist mehr als nur Tee, denn Sie müssen auch Ihre spirituellen Kräfte einsetzen, um Kunden zu helfen, indem Sie ihnen Tarotkarten legen und ihnen helfen, ihre Probleme zu verstehen.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Loose Leaf, aber Sie können sich den Ankündigungstrailer für das Spiel unten ansehen.