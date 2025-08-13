Im nächsten Projekt des Schöpfers von Mare of Easttown leitet Mark Ruffalo eine FBI-Task Force

Diejenigen, die auf der Suche nach einer neuen und spannenden Dramaserie sind, der sie ihre Abende widmen können, werden daran interessiert sein, von der kommenden HBO-Serie Task zu erfahren.

Diese Serie vom Schöpfer von Mare of Easttown folgt einem FBI-Agenten, der eine spezielle Task Force zusammenstellen muss, um eine Gruppe von Kriminellen zu jagen, die eine Reihe von gewalttätigen Raubüberfällen begangen haben. Viel komplizierter wird es allerdings, als sich herausstellt, dass es sich bei einem der Kriminellen um einen ahnungslosen Familienvater handelt.

Task wird am HBO Max (oder Sky /Now für Regionen, die die Streaming-Plattform nicht haben) am 8. September für diejenigen in Großbritannien und Europa uraufgeführt, zeigt Mark Ruffalo in der Hauptrolle des FBI-Agenten, während er neben anderen wie Emilia Jones, Jamie McShane, und Tom Pelphry.

Da Task fast hier ist, sehen Sie sich unten den neuesten Trailer für die Show an.