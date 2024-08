Im nächsten Netflix-Film von Joey King sind alle sexy

Wie sähe eine Welt aus, in der jeder objektiv attraktiv ist? Das ist genau die Frage, der der kommende Film von Netflix Uglies nachgehen möchte, wenn er nächsten Monat auf dem Streamer erscheint.

Der Film spielt in einer Welt, in der jeder einzelne Mensch im Alter von 16 Jahren gezwungen ist, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen, um hübsch zu werden. Die Handlung dreht sich um Joey Kings Tally, die, bevor sie an der Reihe ist, sich dem Messer zu unterziehen, sich umdrehen und versuchen muss, ihre Freundin zu finden, die weggelaufen ist, um dem chirurgischen Eingriff zu entgehen.

Uglies mit Laverne Cox und Chase Stokes in den Hauptrollen, und da der Film am 13. September auf Netflix debütieren soll, können Sie die offizielle Zusammenfassung und den Trailer unten sehen.

"In einer futuristischen Welt, in der man mit 16 Jahren eine Schönheitsoperation vorschreibt, kann es Tally kaum erwarten, dass sie an der Reihe ist, sich dem Rest der Gesellschaft anzuschließen. Doch als eine Freundin wegläuft, begibt sich Tally auf eine Reise, um sie zu retten, die alles auf den Kopf stellt, was sie zu wollen glaubte."