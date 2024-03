Im nächsten Film von DreamWorks ist ein Roboter auf einer unbewohnten Insel gefangen

Wir lieben entzückende animierte Roboter. Wall-E, Big Hero 6, Ron's Gone Wrong, das sind nur einige Beispiele für Filme, in denen animierte Roboter im Vordergrund stehen. Im September dieses Jahres wird ein weiterer Film erscheinen, der zu diesem Motto passt, wenn The Wild Robot in die Kinos kommt.

In diesem Film geht es um einen Roboter, der auf einer unbewohnten Insel gefangen ist, wo er lernen muss, sich an die brutale Umgebung anzupassen und Beziehungen zu den Tieren aufzubauen, die auf der Insel zu Hause sind. Unnötig zu erwähnen, dass dies mit Umweltkatastrophen und einer ganzen Reihe von entzückenden Kreaturen, mit denen man sich verbinden kann, ein bisschen herzzerreißend sein könnte.

Der Film ist auch mit einer breiten Besetzung besetzt, darunter Pedro Pascal, Stephanie Hsu, Lupita Nyong'o, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Ving Rhames und Mark Hamill, und um mehr über den Film vor seinem Premierentermin am September 20, 2024 zu erfahren, finden Sie den Trailer und die Zusammenfassung unten.

Inhalt: "Das epische Abenteuer folgt der Reise eines Roboters – ROZZUM-Einheit 7134, kurz "Roz" – der auf einer unbewohnten Insel Schiffbruch erleidet und lernen muss, sich an die raue Umgebung anzupassen, nach und nach Beziehungen zu den Tieren auf der Insel aufzubauen und Adoptiveltern eines verwaisten Gänsekükens zu werden."