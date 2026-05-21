"Im Moment herrscht ein Zeitgeist bei VR", behauptet der erfahrene Videospiel-CEO Jeff Hilbert

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Als die Technologie erstmals eingeführt wurde, lag viel Hoffnung und Potenzial auf den Schultern der virtuellen Realität, wobei einige die Technologie als den nächsten großen Fortschritt für Gaming und Interaktivität betrachteten. VR setzte sich jedoch nie wirklich durch und wurde jahrelang durch teure Modelle und sogar eine technologische Ausstattung behindert, die es für die Mehrheit der Fans unzugänglich machte. Die Meta Quest versuchte, viele dieser Probleme durch ein erschwinglicheres und kabelloseres Erlebnis zu beheben, aber es gab noch ein weiteres Problem: Softwareentwickler schafften es nur selten, Spiele zu machen, die es wert waren, in die immer noch einigermaßen angenehme VR-Plattform investiert zu werden.

Aber könnte sich bald etwas ändern? Während unserer Zeit bei DevGAMM sprachen wir mit dem erfahrenen CEO Jeff Hilbert, wobei sich das Gespräch auf den Bereich VR verlagerte und warum er nun investieren und den Bereich weiter erkunden möchte.

"Nein, ich habe VR und AR vor 10 Jahren nie gekauft. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, mich einzukaufen, und ich kaufe immer mehr ein, selbst jetzt, wo wir alles von Meta hören, weil ich einfach die Zahlen beobachte", begann Hilbert.

Warum er nun sozusagen seine Meinung geändert hat, sagte Hilbert uns Folgendes.

"Nun, Google teilt nicht, Meta teilt nicht, aber man kann irgendwie Nebenzahlen bekommen, indem man den Markt beobachtet und das 'oh, sie machen eine Fortsetzung'. Man sieht es so, als würde man denken: 'Oh, sie haben gerade ein Update gemacht.' Das ist ein teures Update. Dann kann man sich die Inhalte anschauen, die sie machen, ein Teil davon ist, dass sie in der Spielebranche sind, sie müssen viel mehr Einnahmen generieren, als wir denken.

"Die Marktsegmentierung hat also alle versucht, VR zu machen, und es gab einfach nicht viele gute VR-Spiele. Sie waren einfach nicht gut, sie waren nicht interessant, sie waren nicht gut. Die Kameras werden besser, die Leute lernen, wie... Die Leute fühlen sich immer wohler, sie zu tragen. Es passiert einfach eine ganze Sache. Es herrscht gerade ein Zeitgeist bei VR, bei dem die Menschen sich immer wohler fühlen, sie zu tragen. Die Headsets werden leichter, die Klangtreue steigt, und die Leute lernen wirklich, wie man die Spiele dafür macht, um ein besseres Erlebnis zu erzielen. Und das war's.

"Es ist sehr interessant, weil die Leute mit mir darüber gesprochen haben: 'Ich glaube nicht, dass VR es schaffen wird. Ich bin noch nicht bereit für VR. Wir sind noch nicht bereit dafür.' Und dann, ganz plötzlich, wenn alle sagen, die Branche geht unter, denke ich: Ich bin dabei."

Zum Abschluss hat Hilbert noch etwas mehr darauf eingegangen, warum wir darauf achten sollten, was Meta tut und wie das Unternehmen seine VR- und Metaverse-Abteilung betreibt.

"Geld kommt irgendwoher her, weil VCs nicht mehr in das investieren, also müssen sie es aus dem Cashflow machen, und um dieses Update aus dem Cashflow zu machen, verkauft es sich. Das ist also meine Metrik, auf die ich mich gerade konzentriere."

Sehen Sie sich unten das vollständige Interview mit Hilbert an, in dem wir auch auf Adaptionen eingehen, wie Milliarden-Dollar-Franchises mit 20-Millionen-Dollar-Budgets aufgebaut werden und wie Verbraucher keine Zuschüsse, sondern Spiele spielen.