Im Moment gibt es keine Pläne für DLC, New Game+ oder Romanzen in Star Wars Zero Company

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Kürzlich veranstaltete Star Wars Zero Company s Entwickler Bit Reactor ein Q&A auf dem Discord des Spiels, das den Fans die Möglichkeit gab, ihre wichtigsten Fragen vor der Veröffentlichung des Spiels im nächsten Monat zu stellen. Bit Reactor wurden viele Fragen gestellt, und auch wenn einige Antworten Fans enttäuschen mögen, die nach der Erstveröffentlichung eine Bestätigung für mehr Zero Company erwarten wollten, gibt es dennoch viel, worauf man sich freuen kann.

Bit Reactor hat alle Antworten in einem großen Beitrag auf Steam zusammengestellt. Dort gingen die Entwickler sehr detailliert auf die Anpassungsmöglichkeiten des Spiels sowie auf die filmische Erzählung und das umfangreiche strategische Gameplay ein. Ein Durchlauf der Hauptkampagne wird laut Bit Reactor etwa 30 bis 40 Stunden dauern, und das Spiel bietet außerdem bis zu 20 Operatives, die wir anpassen und hoffentlich während unserer Missionen in den Klonkriegen am Leben erhalten können.

Andererseits gab es einige Dinge, die im Moment nicht auf der Prioritätenliste von Bit Reactor standen. Tut mir leid, Leute, wir können weder den Twi'lek Runa Blask noch jemand anderen aus unserem Team umwerben. Es gibt ein Bonds-System, aber es lässt uns keinen Partner im romantischen Sinne wählen. Außerdem wird es zum Start keine offizielle Modding-Unterstützung oder New Game+ geben. Diese Features, wie DLC, könnten später erscheinen, aber verständlicherweise konzentriert sich Bit Reactor derzeit darauf, das Spiel für den Start vorzubereiten.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August für PC, PS5 und Xbox Series X/S.