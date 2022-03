Im Mehrspielerspaß Exoprimal regnet es Dinosaurier vom Himmel

Capcom kündigte während der heutigen State-of-Play-Übertragung ein neues Mehrspielerspiel an. In Exoprimal bekämpfen fünf Soldaten in fortschrittlichen Kampfpanzerungen - sogenannte "Exofighter" - gewaltige Dinosaurierhorden, die in regelmäßigen Abständen aus einem schwarzen Loch auf die Erde strömen. Das Spiel sieht für das Jahr 2043 eine Zukunft vor, in der (wie beim Wetterbericht) Prognosen für den Niederschlag von Dinosauriern aufgestellt werden können.

In einem Artikel beschreibt der Publisher verschiedene Klassen mit Nah- und Fernkampfwaffen, die im Verlauf des Matches jederzeit gewechselt werden können. Dort erfahren wir auch, dass in Exoprimal offenbar "zwei Teams" gleichzeitig gegen die Dinosaurierkrise antreten. Vielleicht erwartet uns 2023 also ein kompetitiver Spielmodus.

Quelle: Playstation-Blog.